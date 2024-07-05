В России захотели сделать День семьи выходным для многодетных. Нина Останина считает, что это «продемонстрирует заботу государства о многодетных семьях в Год семьи».
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В России захотели сделать День семьи выходным для многодетных. Нина Останина считает, что это «продемонстрирует заботу государства о многодетных семьях в Год семьи».