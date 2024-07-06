Уничтожение ВС РФ украинского ЗРК «Искандер» попало на видео: новости СВО на утро 7 июля (ВИДЕО)

фото: Венгерский премьер заявил о том, что подготовка НАТО к СВО на Украине — «самоубийство». Взрывы прогремели ночью в Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях Украины В ночь на 6 июля ВС РФ атаковали военные объекты на украинских территориях.
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