Уничтожение ВС РФ украинского ЗРК «Искандер» попало на видео: новости СВО на утро 7 июля (ВИДЕО)

фото: Венгерский премьер заявил о том, что подготовка НАТО к СВО на Украине — «самоубийство». Взрывы прогремели ночью в Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях Украины В ночь на 6 июля ВС РФ атаковали военные объекты на украинских территориях.