«Роналду не играл в Лиге 1, как он может сравнивать? Приглашаю его». Тренер «Бреста» Руа о чемпионатах Франции и Саудовской Аравии

На церемонии Globe Soccer Awards форвард «Аль-Насра» заявил, что, по его мнению, чемпионат Саудовской Аравии уже превосходит Лигу 1.
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