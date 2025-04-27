NEWS.ru kremlin.ru Торжественный концерт в честь 80-летия окончания Великой Отечественной войны не состоится на Красной площади в Москве 9 мая.
Концерт на Красной площади 9 мая отменили. Парад Победы под угрозой?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Вот никак не нужны ни алиев, ни токаев,ни пашинян, ни рахмон суки продажные.
Ответить
13 час.
Валентин Щербаков
Не могу понять, 79 лет мы праздновали День Победы без мыслей, что нам могут этот праздник испортить и совершить теракт. А что, нельзя этого избежать и заранее подготовиться к его проведению, заставив врагов подумать о своих столицах и территориях, устроив сумасшедший фейерверк-салют нашими самыми лучшими ракетами в мире. Вот тогда вся западная извращенная сволота получит то, чего она добивается своей агрессией против нашей страны многие послевоенные годы...Почему мы должны бояться каких-то отмороженных и неадекватных подонков, которые давно потеряли и стыд и совесть и стали возрождать новый рейх...Кто не с нами, тот против нас и их надо уничтожать....А всю свору оборотней из бывших союзных республик, которые давно потеряли свою лояльность и порядочность с РОССИЕЙ, нечего даже пускать на нашу территорию, это подлейшие продажные враги нашей страны. Смерть фашистам, нацистам, оборотням и их приспешникам!!!
Ответить
12 час.
Свежие комментарии