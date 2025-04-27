Концерт на Красной площади 9 мая отменили. Парад Победы под угрозой?

Валентин Щербаков

Не могу понять, 79 лет мы праздновали День Победы без мыслей, что нам могут этот праздник испортить и совершить теракт. А что, нельзя этого избежать и заранее подготовиться к его проведению, заставив врагов подумать о своих столицах и территориях, устроив сумасшедший фейерверк-салют нашими самыми лучшими ракетами в мире. Вот тогда вся западная извращенная сволота получит то, чего она добивается своей агрессией против нашей страны многие послевоенные годы...Почему мы должны бояться каких-то отмороженных и неадекватных подонков, которые давно потеряли и стыд и совесть и стали возрождать новый рейх...Кто не с нами, тот против нас и их надо уничтожать....А всю свору оборотней из бывших союзных республик, которые давно потеряли свою лояльность и порядочность с РОССИЕЙ, нечего даже пускать на нашу территорию, это подлейшие продажные враги нашей страны. Смерть фашистам, нацистам, оборотням и их приспешникам!!!