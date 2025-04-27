Театр абсурда
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Театр абсурда

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Концерт на Красной площади 9 мая отменили. Парад Победы под угрозой?

Концерт на Красной площади 9 мая отменили. Парад Победы под угрозой?

NEWS.ru kremlin.ru Торжественный концерт в честь 80-летия окончания Великой Отечественной войны не состоится на Красной площади в Москве 9 мая.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вот никак не  нужны  ни алиев, ни токаев,ни пашинян, ни рахмон суки продажные.
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13 час.
Валентин Щербаков
Не могу понять, 79 лет мы праздновали День Победы без мыслей, что нам могут этот праздник испортить и совершить теракт. А что, нельзя этого избежать и заранее подготовиться к его проведению, заставив врагов подумать о своих столицах и территориях, устроив сумасшедший фейерверк-салют нашими самыми лучшими ракетами в мире. Вот тогда вся западная извращенная сволота получит то, чего она добивается своей агрессией против нашей страны многие послевоенные годы...Почему мы должны бояться каких-то отмороженных и неадекватных подонков, которые давно потеряли и стыд и совесть и стали возрождать новый рейх...Кто не с нами, тот против нас и их надо уничтожать....А всю свору оборотней из бывших союзных республик, которые давно потеряли свою лояльность и порядочность с РОССИЕЙ, нечего даже пускать на нашу территорию, это подлейшие продажные враги нашей страны. Смерть фашистам, нацистам, оборотням и их приспешникам!!!
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12 час.
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