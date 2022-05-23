Русская весна

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Атака на мирных: ВСУ обстреляли Херсонскую область кассетными боеприпасами (ВИДЕО)

Атака на мирных: ВСУ обстреляли Херсонскую область кассетными боеприпасами (ВИДЕО)

ВСУ обстреляли мирных жителей посёлка Белозёрка в Херсонской области из РСЗО, погибло 2 человека. Местные жители рассказывают, как бежали и прятались от обстрела, как обнаружили хвостовик от снаряда РСЗО «Ураган», как разрушились постройки на улице.

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