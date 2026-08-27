Мужчину с сосудистой аномалией головного мозга спасли в МОНИКИ

В МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского прооперировали пациента с каверномой в стволе мозга. Речь идет о сосудистом образованиеи, повторное кровоизлияние в которое вызвало внезапную слабость правых руки и ноги.
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