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Мужчину с сосудистой аномалией головного мозга спасли в МОНИКИ

Мужчину с сосудистой аномалией головного мозга спасли в МОНИКИ

В МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского прооперировали пациента с каверномой в стволе мозга. Речь идет о сосудистом образованиеи, повторное кровоизлияние в которое вызвало внезапную слабость правых руки и ноги.

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