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Полицейские спасли мужчину, пытавшегося свести счеты с жизнью в Караганде

Полицейские спасли мужчину, пытавшегося свести счеты с жизнью в Караганде

Полицейские спасли мужчину в Караганде, сообщает Polisia.kz. 30 марта в центр оперативного управления Караганды поступил сигнал тревоги: на крыше пятиэтажного дома в Майкудуке стоит мужчина, намеревающийся свести счеты с жизнью.

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