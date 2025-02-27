Военкор Сладков о пропавшем Суровикине, капкан на Курщине, предупреждение подполья об угрозе

Военный корреспондент Александр Сладков, высказываясь о деле генерала Ивана Попова, провёл аналогии с исчезновением генерала Сергея Суровикина.
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