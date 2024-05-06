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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Милонов предложил создать на «Госуслугах» раздел «Знакомства»

Милонов предложил создать на «Госуслугах» раздел «Знакомства»

МОСКВА, 6 мая, ФедералПресс. На «Госуслугах» может появиться раздел «Знакомства». Соответствующее обращение в Министерство цифрового развития, связи и коммуникаций направил депутат Госдумы Виталий Милонов.

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