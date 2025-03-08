Мишустин освободил Бондаренко от должности замглавы Минэнерго

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря — заместителя министра энергетики Анастасию Бондаренко в связи с переходом на другую работу, следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.
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