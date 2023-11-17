Около 80% жителей Приднестровья поддерживают миротворческую операцию России

77,2% опрошенных приднестровцев считают эффективной миротворческую операцию на территории региона. Такие данные приводит Центр изучения миротворчества при Приднестровском государственном университете имени Т.
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