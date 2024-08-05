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Спички - не игрушка

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  • Gennady Sokolovsky
    А эта "польша" будет ещё к тому времени?????СВО может закончи...
  • Gennady Sokolovsky
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Били по Измаилу, испугались даже в Финляндии: Координатор Лебедев об ударе ВС России

Били по Измаилу, испугались даже в Финляндии: Координатор Лебедев об ударе ВС России

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