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Сокол

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Собянин сообщил о более чем 38 млн поездок по Троицкой линии за два года

Более 38 миллионов поездок совершили пассажиры Троицкой линии метро за два года ее работы. После ввода новых станций пассажиропоток вырос в три раза, а сейчас на ветке ежедневно совершают около 100 тысяч поездок.

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