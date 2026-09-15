Собянин сообщил о более чем 38 млн поездок по Троицкой линии за два года

Более 38 миллионов поездок совершили пассажиры Троицкой линии метро за два года ее работы. После ввода новых станций пассажиропоток вырос в три раза, а сейчас на ветке ежедневно совершают около 100 тысяч поездок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В библиотеке на В...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым