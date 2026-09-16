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Регионы России

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Барко вышел на замену в матче «Спартак» – «Факел»

Барко вышел на замену в матче «Спартак» – «Факел»

Барко провёл первый матч после игры с «Зенитом» 23 августа, после чего пропустил три тура РПЛ и одну игру в Кубке России.

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