В барнаульском автобусе придавленной дверьми бабушке предложили "выйти побазарить"

Прямое словесное столкновение с кондукторшей закончилось тем, что пенсионерка спряталась в середине салона В Барнауле в автобусе № 20 пожилую пассажирку придавили дверьми, когда она заходила в салон, что привело к конфликту между женщиной и кондуктором, рассказала читательница amic.