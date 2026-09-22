❗️ В Севастополе задержан украинский агент, передававший данные об объектах Черноморского флота Агент связался с сотрудником ГУР Минобороны Украины через группу запрещённой в РФ террористической организации, сообщает ЦОС ФСБ.
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