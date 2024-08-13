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Царьград

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200 детей из Белгородcкой области отдохнут в лагерях Карачаево-Черкесии

Детей из приграничных районов разместят в Домбае и Теберте.Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил о том, что республика примет на отдых 200 детей из приграничных районов Белгородской области.

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