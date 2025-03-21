Инстасамцы: как «английские шпионы» Абрамович и Прохоров воспитывали россиян на Первом канале Инстасамкой и Милохиным

БлокнотРУ О том, что с культурой в России что-то не так, уже давно кричат чуть ли не со всех перекрестков: и низкопошибная, и русофобская, и сплошь извращенцы…А в результате теперь в обществе не «девушки» или «барышни», а «инстасамки», в кино не Андрей Тарковский, а Сарик Андреасян и вообще - не культура, а шоубиз.