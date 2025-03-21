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Инстасамцы: как «английские шпионы» Абрамович и Прохоров воспитывали россиян на Первом канале Инстасамкой и Милохиным

Инстасамцы: как «английские шпионы» Абрамович и Прохоров воспитывали россиян на Первом канале Инстасамкой и Милохиным

БлокнотРУ О том, что с культурой в России что-то не так, уже давно кричат чуть ли не со всех перекрестков: и низкопошибная, и русофобская, и сплошь извращенцы…А в результате теперь в обществе не «девушки» или «барышни», а «инстасамки», в кино не Андрей Тарковский, а Сарик Андреасян и вообще - не культура, а шоубиз.

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Комментарии
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Амара Карпова
За этот ПОЗОР🤮пацаны отдают жизнь???🤬тьфу мерзость💩это НЕлюди, это мерзкие животные🤮
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12 час.
Александр Ман
А что делали наши контрразведчики??? Где наши службы???
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11 час.
АС
Александр Сысоев
🤙
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10 час.
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