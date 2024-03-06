Хаматова выдвинула условия для возвращения в Россию: «Мне должна быть дана возможность»

Долгое время актриса Чулпан Хаматова молчала о том, что она думает по поводу возвращения в Россию. Прошло немного времени с момента ее эмиграции и она начала рассуждать о возможном приезде, сообщив, что имеет возможность приехать, но не желает этого делать.