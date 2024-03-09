Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 254 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина
    Почему то лавры достаются одной пересильд. Но она же не была Валентиной Терешковой, которая полетела в космос и была ...Актриса Юлия Пере...
  • Svetlana Kuzmina
    Наконец-то Сикорский осознал, что лучше польских "наёмников" не отправлять на Украину, потому как земельки не хватит ...Глава МИД Польши ...
  • Svetlana Kuzmina
    Правильно. Зачем этого кровавого клоуна мочить, ему на смену все равно придёт такой же мудак.Россия полностью ...

Нейрохирург Березин: опухоль слухового нерва может привести к онемению лица

Нейрохирург Березин: опухоль слухового нерва может привести к онемению лица

Онемение лица, шум и свит в ушах могут быть признаками опухоли слухового нерва. Об этом врач и телеведущая Елена Малышева и нейрохирург Павел Иванов (Медицинский институт имени Березина Сергея) рассказали в программе "Жить здорово!".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх