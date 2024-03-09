Нейрохирург Березин: опухоль слухового нерва может привести к онемению лица

Онемение лица, шум и свит в ушах могут быть признаками опухоли слухового нерва. Об этом врач и телеведущая Елена Малышева и нейрохирург Павел Иванов (Медицинский институт имени Березина Сергея) рассказали в программе "Жить здорово!".