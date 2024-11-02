Государственник Очень люблю момент в фильме Никиты Михалкова "12", где один из героев, которого играет Михаил Ефремов, обращается с гневной тирадой к другому герою, чью роль исполняет Сергей Гармаш.
Русский - значит трезвый. Губернатор Вологодской области бросил вызов алкогольному лобби
Комментарии
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евгений никитин
Проблему надо решать другим способом. Прекратить выплаты по безработице. Работы полно в России. Провести национализацию вино-водочных производств. Ужесточить контроль за качеством производимой продукции. Меньше народу будет травиться. Выдавать больничные листы через медицинское освидетельствование. Алкоголик, болеет за свой счет. Вернуть принудительное лечение от алкоголизма. Лишать пособий. Но это только в отношении алкоголиков. Запретить продажу энергетиков лицам меньше 18 лет. Все остальные запреты приведут к подпольной торговле алкоголем, например чачей и самогоном. США это проходили в 20-е годы 20-го века. СССР в 1985 году.
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5 час.
Алексей Тан
"" чем беднее регион, тем больше там пьют?""======= Деньги из бюджета России... идут не на развитие Русских северных регионов... а на развитие, таких "союзничков"... как евреи -хасиды беляруси и таких же "союзничков"... но только с юга... ТУ-ЖЕ электронику, почему то решили в белярюси развивать.... а не в РОССИИ!!!???.... .
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5 час.
Людмила Редько
В 90-е у нас в городе набережная и парки были одна большая пивнуха, на всех городских праздниках наливали и пили все как не в себя. Пришел новый мэр и набережную и парки сделали безалкогольными зонами (только в стационарных кафе есть алкоголь) и сразу поменялась атмосфера, практически не видно алкашей на улицах и молодежи с бутылками пива. В разумных запретах есть смысл, не надо, конечно доводить до абсурда как Горбачев
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4 час.
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