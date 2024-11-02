Русский - значит трезвый. Губернатор Вологодской области бросил вызов алкогольному лобби

евгений никитин Проблему надо решать другим способом. Прекратить выплаты по безработице. Работы полно в России. Провести национализацию вино-водочных производств. Ужесточить контроль за качеством производимой продукции. Меньше народу будет травиться. Выдавать больничные листы через медицинское освидетельствование. Алкоголик, болеет за свой счет. Вернуть принудительное лечение от алкоголизма. Лишать пособий. Но это только в отношении алкоголиков. Запретить продажу энергетиков лицам меньше 18 лет. Все остальные запреты приведут к подпольной торговле алкоголем, например чачей и самогоном. США это проходили в 20-е годы 20-го века. СССР в 1985 году.

Алексей Тан "" чем беднее регион, тем больше там пьют?""======= Деньги из бюджета России... идут не на развитие Русских северных регионов... а на развитие, таких "союзничков"... как евреи -хасиды беляруси и таких же "союзничков"... но только с юга... ТУ-ЖЕ электронику, почему то решили в белярюси развивать.... а не в РОССИИ!!!???.... .