В Мурманской области, на территории, расположенной всего в 50 км от финской границы в Петрозаводском районе, были замечены активные действия по восстановлению и укреплению четырех советских военных баз За 24 часа территории, которые ранее казались заброшенными, были заселены военным персоналом и оборудованы ракетными комплексами.
То-ли ещё будет ой-ой-ой, или чему так удивился министр обороны Финляндии
Комментарии
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Н
Николай
"Горячие" финские парни нэ ож-жид-дал-ли!!!
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14 час.
A
Antanas
Финны удивляются что Россия укрепляет свои границы.Финны в НАТО А Россия восстонавливает свои базы Все в норм.👍👍👍👍👍.
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14 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ А чему тут удивляться? НАТО приблизилось к российским границам - российские военные встали у них на пути. Это было предсказуемо...Россия воюет, а потому всё делает быстро и четко.
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13 час.
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