То-ли ещё будет ой-ой-ой, или чему так удивился министр обороны Финляндии

В Мурманской области, на территории, расположенной всего в 50 км от финской границы в Петрозаводском районе, были замечены активные действия по восстановлению и укреплению четырех советских военных баз За 24 часа территории, которые ранее казались заброшенными, были заселены военным персоналом и оборудованы ракетными комплексами.