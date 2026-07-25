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Царьград

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Путин поблагодарил моряков за укрепление морской мощи России

Путин поблагодарил моряков за укрепление морской мощи России

Президент Владимир Путин поблагодарил моряков за их вклад в усиление морской мощи России, подчеркнув роль Военно-морского флота в укреплении статуса страны как великой морской державы, в видеообращении ко Дню Военно-морского флота.

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