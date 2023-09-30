Психолог Екушевская назвала обещания на словах плохим признаком репетитора

Отставание от программы, низкая успеваемость и подготовка к экзаменам побуждают родителей активнее изучать предложения на рынке репетиторства, однако не всем сразу везет с педагогом для дополнительных занятий с ребенком.
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