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Психолог Екушевская назвала обещания на словах плохим признаком репетитора

Психолог Екушевская назвала обещания на словах плохим признаком репетитора

Отставание от программы, низкая успеваемость и подготовка к экзаменам побуждают родителей активнее изучать предложения на рынке репетиторства, однако не всем сразу везет с педагогом для дополнительных занятий с ребенком.

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