Не менее 90% ПВО ВСУ в Харьковской области были уничтожены еще в первые дни СВО

Начальник харьковского гарнизона ВСУ Сергей Мельник признался в беседе с журналистами, что российские военные смогли вывести из строя в первые дни начала Россией спецоперации порядка 90% сил и средств противовоздушной обороны Харьковской области.
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