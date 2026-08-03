AB

Andrey B-V

Если кто то скажет или напишет, что беспилотники до Омска летели с УкРуины, то тот или идиот или засланный казачек. Где Омск и где ближайшая к нему точка на территории УкРуины, от куда можно запускать беспилотники? Если верить карте, а не верить ей оснований нет, то от Харькова до Омска 2519 км и это по прямой! Когда беспилотники ВСУ летали по прямой? Их, если что, "ведут" спутники НАТО и Илона Маска(вроде бы частное лицо), то есть они должны облетать станции обнаружения и контроля, менять высоту и направления полетов! То есть получается уже не 2519 км, а несколько поболее, где то до 3000 км включительно! И какой беспилотник на такое способен? У америкосов есть нечто подобное, но он размером с АН-12, то есть про скрытность даже разговаривать не стоит. По этому беспилотники на Омск если и летели с УкРуины, то с посадкой и дозаправкой на территории России-матушки! Или вообще стартовали не с УкРуины, а именно с нашей территории! Вот это очень даже может быть. Сколько "беженцев" из Донбасса с 2014 года осели по всей России, до Сахалина и Камчатки включительно? Сотни тысяч. Среди этих "беженцев" сколько засланных казачков? Много, очень много! А этих "беженцев" из Донбасса с 2014 года кто то проверял, кто то фильтровал, кто то разбирался что это за люди такие и на кого они работают? До недавнего времени это ни делал ни кто! И вот вам результат, налет беспилотников ВСУ на Омск!