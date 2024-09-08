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Пузырь может лопнуть: Саудовская Аравия приближает крах американской экономики

Пузырь может лопнуть: Саудовская Аравия приближает крах американской экономики

8 июня 1974 года США и Саудовская Аравия подписали Соглашение о безопасности, которое позволило американскому президенту Никсону, отвязавшему доллар от золота, вернуть ценность мировой резервной валюты, обеспечив ее нефтяными сделками.

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