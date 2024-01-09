Простой и эффективный способ быстро почистить обувь от неприятного запаха

Неприятные запахи в обуви — неизбежное явление, особенно в условиях повседневного использования. Но есть простой и эффективный способ, который поможет избавиться от этой проблемы всего за несколько минут — перекись водорода.
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