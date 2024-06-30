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Новости южных регионов

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В Краснодарском крае проведены очередные мероприятия, направленные на постановку на воинский учет бывших мигрантов, получивших российское гражданство

В Краснодарском крае проведены очередные мероприятия, направленные на постановку на воинский учет бывших мигрантов, получивших российское гражданство

Офицерами военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому гарнизону совместно с сотрудниками полиции, военной полиции и военных комиссариатов проведены рейды с целью проверки соблюдения законодательства Российской Федерации о воинском учете бывшими мигрантами, получившими российское гражданство.

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