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Жители Благовещенска получили до 17 лет за попытку поджога военкомата

Жители Благовещенска получили до 17 лет за попытку поджога военкомата

Осуждённым предложили за деньги совершить террористический акт.На Дальнем Востоке состоялся судебный процесс над четырьмя жителями Благовещенска, которые пытались поджечь здание военного комиссариата.

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