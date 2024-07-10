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Тайрон Лю: «Разочарован уходом Пола Джорджа из «Клипперс». Посмотрим, как мы с этим справимся»

Форвард не смог договориться с калифорнийцами о продлении контракта и перебрался в «Сиксерс». «Мы потеряли важную часть команды в лице Пи Джи, трудно найти адекватную замену.

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