Мы соседи по пл...
Наш уютный мирМы на планете
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы соседи по планете

4 256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    камуноиды готовы были за жратву и пойло продать буржуям всё что угодно - от картин Эрмитажа, древних икон.. до своего...Сделка века: как ...
  • Ингерман Ланская
    газировку за совковый металлоломСделка века: как ...
  • ххх
    что за сволочь эту фотографию публикует ?Зайка, киска, сол...

Как спрятанные и забытые коллекции автомобилей находили новых владельцев

Как спрятанные и забытые коллекции автомобилей находили новых владельцев

Полсотни новых «Шевроле» 60-х годов выпуска в заброшенном дилерском центре в Небраске, десятки ретрокаров и болиды «Формулы-1» в ангаре фермеров в Португалии, около сотни раритетных моделей, включая личный транспорт короля Египта, под дощатым навесом в маленьком французском городке — поражающие своим размахом коллекции автомобилей то и дело оказывались на долгие годы брошенными и забытыми.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх