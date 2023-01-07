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Repubblica: США оказывают давление на Италию, чтобы она отправила Украине ЗРК

Repubblica: США оказывают давление на Италию, чтобы она отправила Украине ЗРК

Во время телефонного разговора помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с дипломатическим советником премьер-министра Италии Джорджи Мелони Франческо Тало конфликт на Украине и поставки оружия Киеву.

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