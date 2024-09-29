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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каррера о том, почему не может преуспеть после ухода из «Спартака»: «У меня была сильная команда, я лишь позволил игрокам раскрыть потенциал»

«Поскольку в «Спартаке» у меня была сильная и качественная команда, я лишь позволил каждому отдельному игроку раскрыть свой потенциал.

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