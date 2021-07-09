Пресная жизнь с нелюбимым мужем

5МИНУТКАДети и семьяПресная жизнь с нелюбимым мужем Я прочла историю про нелюбимого мужа. Я такая же неблагодарная, наверное, как и автор той исповеди.Вернуться к статье103НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьА2Александр 24В народе это называется "с жиру беситься". Вам бы нормального такого алкоголика для сравнения,чтоб морду через день бил - жизнь сразу же заиграла бы новыми красками. На седьмом десятке про любовь заговорила ( маразм пробил? ). А простого уважения к замечательному мужу проявить уже никак?Lena HeidelИстория не единичная. Часто родители оказывали (может и сейчас это делают) на дочерей влияние, чтобы они поскорее выходили замуж. Незамужняя девушка после 23 лет считалась старой девой. В этой ситуации выход вижу только один. Если муж опостылел, надо разбегаться. Все равно, сколько лет Вы прожили вместе.Vera DobryaginaТаких семейных пар огромное количество, и очень многие вот так безрадостно проживают свою жизнь. Причины у каждой семьи свои. Когда живёте вместе, и тихо друг друга ненавидите - надо расходиться. Проживите хотя бы остаток жизни так, как вам нравится, считая каждый новый день - подарком свыше. Теперь уже и ваши дети вас не осудят, и сами себя начнёте уважать.Татьяна РогозинскаяОт добра добра не ищут.AYaleksandr yermakovНу,а чего,моя бывшая из жалости замуж вышла за меня,сама призналасьVera DobryaginaНо потом-то полюбила?AYaleksandr yermakovА потом она была в активном поиске мужа или мужей.и до сих пор в поискеVera DobryaginaА вам такая жизнь зачем была? Нравится когда жалеют?AYaleksandr yermakovЕAYaleksandr yermakov😃 это она говорила когда разбегалисьКомментировать
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