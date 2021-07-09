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Пресная жизнь с нелюбимым мужем

Пресная жизнь с нелюбимым мужем

Я прочла историю про нелюбимого мужа. Я такая же неблагодарная, наверное, как и автор той исповеди.

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Александр 24
В народе это называется "с жиру беситься". Вам бы нормального такого алкоголика для сравнения,чтоб морду через день бил - жизнь сразу же заиграла бы новыми красками. На седьмом десятке про любовь заговорила ( маразм пробил? ). А простого уважения к замечательному мужу проявить уже никак?
Lena Heidel
История не единичная. Часто родители оказывали (может и сейчас это делают) на дочерей влияние, чтобы они поскорее выходили замуж. Незамужняя девушка после 23 лет считалась старой девой. В этой ситуации выход вижу только один. Если муж опостылел, надо разбегаться. Все равно, сколько лет Вы прожили вместе.
Vera Dobryagina
Таких семейных пар огромное количество, и очень многие вот так безрадостно проживают свою жизнь. Причины у каждой семьи свои. Когда живёте вместе, и тихо друг друга ненавидите - надо расходиться. Проживите хотя бы остаток жизни так, как вам нравится, считая каждый новый день - подарком свыше. Теперь уже и ваши дети вас не осудят, и сами себя начнёте уважать.
Татьяна Рогозинская
От добра добра не ищут.
aleksandr yermakov
Ну,а чего,моя бывшая из жалости замуж вышла за меня,сама призналась
Vera Dobryagina
Но потом-то полюбила?
aleksandr yermakov
А потом она была в активном поиске мужа или мужей.и до сих пор в поиске
Vera Dobryagina
А вам такая жизнь зачем была? Нравится когда жалеют?
aleksandr yermakov
Е
aleksandr yermakov
😃 это она говорила когда разбегались

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