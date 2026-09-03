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Чехия рассматривает новое ограничение временной защиты для украинцев

Чехия рассматривает новое ограничение временной защиты для украинцев

Власти Чехии не исключают нового ограничения правил предоставления временной защиты украинцам. Речь идет о возможности не предоставлять его людям, приезжающим из относительно безопасных регионов Украины.

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