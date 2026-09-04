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Захарова ответила Пашиняну цитатой из «Собачьего сердца»

Захарова ответила Пашиняну цитатой из «Собачьего сердца»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила словами Михаила Булгакова на заявления премьера Армении Никола Пашиняна о военной базе в Гюмри.

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