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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Попов: «Позиция спортсменов, которые не взяли нейтральный статус, не поехали в Париж, остались при своем мнении – достойна уважения»

– Разве не нужны эти плюшки в виде участия в Олимпиаде? – Ребята, вы хотите поставить под сомнение все то, что происходит в нашей стране? Нет? А что вы тогда ищете объяснение? Ситуация вот такая.

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