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FiNE NEWS

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Украинское село оказалось на грани вымирания из-за блокировки портов Большой Одессы

С 22 июля 2026 года порты региона Большой Одессы, включающие Одессу, Черноморск и Южный, полностью прекратили прием и отгрузку иностранных грузовых судов.

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