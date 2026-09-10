Сенатор Карасин объяснил пробуксовку в урегулировании конфликта на Украине

Процесс урегулирования украинского конфликта столкнулся с рядом серьезных препятствий, считает председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
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