Агентство S&P снизило кредитный рейтинг Украины до "выборочного дефолта"

Известия/Тарас Петренко Рейтинговое агентство Standard Poor's (S P) снизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины с уровня СС/С ("высокая вероятность дефолта") до SD/SD ("выборочный дефолт").
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