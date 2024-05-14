Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Геннадий
    ...и пусть продолжают лететь ракеты и снаряды в сторону Белгорода и других Российских городов?!.  ...если продолжать ...«Москва нанимает ...
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    вообще правда что творится стало у нас?! полный беспредел, получается что хочу , то и ворочу! в думе отказались прини...Такое впечатление...

Наследуя своё прошлое, мы обеспечиваем будущее

Наследуя своё прошлое, мы обеспечиваем будущее

Часто попадаются материалы "специалистов", пишущих о том, что современная Россия ничего не может создать нового (читай: своего российского), а использует наработки и технологии Советского Союза.

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