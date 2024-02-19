Казахстан исключил талибов из запрещенных организаций ради экономического сотрудничества. Как заявил в консультативном совете Катара президент Касым-Жомарт Токаев, этот шаг наряду с усилиями по созданию в Алма-Ате Регионального центра ООН по ЦУР будет способствовать дальнейшей интеграции Афганистана в мировое сообщество.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии