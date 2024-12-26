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Царьград

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"ВСУ приближаются к катастрофе": фронтовая сводка глазами Юрия Подоляки

"ВСУ приближаются к катастрофе": фронтовая сводка глазами Юрия Подоляки

Военный блогер Юрий Подоляка публикует информацию с фронта на утро 26 декабря. По его словам, части ВСУ на одном из направления ожидает катастрофа.

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