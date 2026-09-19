Путин: Россия готова к восстановлению отношений с европейскими соседями

Россия готова к сотрудничеству и восстановлению отношений с европейскими соседями. Об это 19 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Эксперт Бондарь р...
- ИЩ Эксперт Муртазин ...
- ИЩ Прокурор запросил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым