Premier Energy построит в Молдове ветряной парк

Navitas Energy SRL, молдавская дочерняя компания румынской Premier Energy PLC (PE), приобрела компанию Elteprod Wind SRL, владеющую земельным участком площадью 16 238 м2 недалеко от города Штефан-Водэ, Республика Молдова.
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