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Филиппо заявил, что глубинное государство захочет избавиться от Зеленского

Филиппо заявил, что глубинное государство захочет избавиться от Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский все больше раздражает Североатлантический альянс. В этом уверен руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, своими мыслями он поделился в соцсетях.

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