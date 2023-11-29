Глава киевского режима Владимир Зеленский все больше раздражает Североатлантический альянс. В этом уверен руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, своими мыслями он поделился в соцсетях.
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