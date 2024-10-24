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Зарплаты в легкой промышленности выросли в Барнауле на 12%

Зарплаты в легкой промышленности выросли в Барнауле на 12%

Работодатели готовы платить больше, чем в 2023 году Средние предлагаемые зарплаты в сфере легкой промышленности выросли в Барнауле на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба платформы "Avito Работа".

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