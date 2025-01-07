Фильм о свержении законной власти на Украине «Майдан: поворот на войну» отменили в Италии

Итальянское издание La Nazione сообщило, что мэр Ареццо Алессандро Джинелли объявил об отмене запланированного на 18 января показа снятого Russia Today кинофильма «Майдан: поворот на войну» о государственном перевороте на Украине и последовавших за ним событиях на территориях ДНР и ЛНР.