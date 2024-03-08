Новости Китая 08.03.2024

Короткие новости Китая за 8 марта 2024 года. 1. Китайские исследователи разработали новую высокоэнергетическую литий-ионную батарею Батарея может надежно работать при температуре до -60°C, что может значительно улучшить производительность электромобилей и других устройств в экстремально холодных регионах.
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